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Звезда сериала «Воронины» назвала причины расставания с мужем

Анастасия Колоскова

Общество
Звезда сериала «Воронины» назвала причины расставания с мужем
Фото: instagram.com/ykuvarzina_official

Актриса театра и кино Юлия Куварзина, известная по сериалу «Воронины», объяснила, что стало причиной ее расставания с мужем и коллегой Алексеем Аптовцевым после 14 лет отношений, пять из которых они прожили в браке.

Она рассказала, что получила от мужа много любви и тепла, однако их отношения не всегда были безоблачными.

Так, Куварзина вспомнила, что на заре их профессиональной карьеры они с супругом испытывали материальные трудности и даже таксовали, чтобы заработать на выплаты по ипотеке. Ситуация с деньгами изменилась, когда Юлию пригласили в сериал «Не родись красивой». Однако Аптовцев болезненно принимал славу, свалившуюся тогда на супругу.

— И как-то раз он сказал: «Лучше бы я зарабатывал, а не ты. Меня бы утвердили на какую-нибудь роль, а не тебя». Я ответила ему: «Хорошо, что хоть кого-то из нас утвердили», — разоткровенничалась Куварзина на телепередаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По словам актрисы, в какой-то момент она почувствовала, что они с мужем отдаляются друг от друга. У них стали появляться разные интересы.

— Знаете, тектонические изменения медленные. Мы перестали стараться друг для друга. А потом стало понятно, что мы уже не те. Для меня было очевидно, что люди должны жить вместе, одной семьей, только если у них есть чувства, — призналась Куварзина.

Юлия и Алексей развелись в 2013 году. У пары есть 13-летняя дочь Елизавета.

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