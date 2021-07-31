Антонов прокомментировал заявления об «употреблении допинга» спортсменами ОКР

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Сообщения в американской прессе о якобы возможном употреблении допинга спортсменами Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпиаде в Токио вызывают недоумение, причиной таких заявлений является стремление избавиться от сильных конкурентов. Об этом заявил в пятницу, 30 июля, посол РФ в США Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.

— Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, — отметил он.

Посол призвал американцев «проигрывать с достоинством».

Также Антонов добавил, что употребление допинга является общемировой проблемой, с которой следует бороться. Так, Соединенным Штатам необходимо активизировать борьбу с запрещенными препаратами в своей олимпийской сборной.

Посол подчеркнул, что в России гордятся достижениями спортсменов ОКР, и пожелал атлетам на Олимпиаде новых побед.

Песков посоветовал россиянам на ОИ не обращать внимания на выпады в их адрес. Он добавил, что в Москве все поддерживают отечественных спортсменов, и отметил, что те члены сборной, которые завоевывают для нашей страны медали, — вне критики.

Российский пловец Евгений Рылов одержал победу на Олимпийских играх в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. После финального заплыва на 200 метров спортсмен из США Райан Мерфи заявил, что он понимал, что ему придется соревноваться со спортсменом, который мог быть «нечистым» на момент состязания.

Позже исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов рассказал, что в 2021 году Рылова трижды тестировали на наличие допинга в организме. По словам Буханова, российский пловец также состоит в международном пуле, поэтому его тестируют и иностранные организации. Поэтому в рамках предолимпийской подготовки российский спортсмен был чист.

Сам Рылов в свою очередь уточнил, что они с Мерфи не имеют претензий друг к другу. На это американский коллега российского пловца пояснил, что он был расстроен после своего поражения. Кроме того, американец отметил, что он не утверждал ничего конкретного, а просто предположил, что заплыв мог быть нечестным.