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Психолог объяснил, почему люди заедают стресс

Елена Фролова

Общество
Психолог объяснил, почему люди заедают стресс
кадр из фильма «Поймай толстуху, если сможешь»

Стресс является одной из самых главных причин переедания. В стрессовых ситуациях люди могут часто менять свои вкусовые привычки. Клинический психолог Михаил Хорс рассказал о том, как взаимосвязаны стресс и переедание.

По его словам, многие из тех людей, кто страдает от излишнего веса, имеют зависимость от пищи. В редких случаях у них бывают биохимические нарушения.

— Болезнь образует стресс, а пищеголику кажется, что нервы нужно успокаивать едой. Когда у человека есть излишний вес, это означает, что он — пищеголик с пищевой зависимостью. Хотя бывают случаи с биохимическими нарушениями. Но последних очень мало, — пояснил эксперт.

По его словам, если взять статистику, показывающую, сколько в стране процентов населения с избыточной массой тела, то это будут те, кто заедает стресс. Психолог уверен, что большинство людей делают это, потому что зависят от пищи.

— Те, кто не страдает от пищевой зависимости, во время стрессовых ситуаций не успокаивают свои нервы едой. Они либо кушают, как обычно, либо вообще отказываются от еды, — объяснил Михаил Хорс.

Чтобы побороть привычку заедать стресс, добавил он, нужно разобраться с ее причиной. Он рассказал, что такой психологический инструмент носит название диссоциация, отмечает Nation News.

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