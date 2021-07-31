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Экономист оценил рост импорта США из России

Елена Фролова

Экономика
Экономист оценил рост импорта США из России
Фото: Минобороны РФ

«Удобные» американские санкции в отношении России позволяют им импортировать больше товаров из нашей страны, в том числе ракетное оружие и нефть. Такого мнения придерживается экономист Дмитрий Адамидов.

В Соединенных Штатах за январь – мая текущего года в полтора раза возрос импорт из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма равна 11,5 миллиарда долларов.

Согласно информации Бюро переписи населения Соединенных Штатов Америки, импорт нефти и нефтепродуктов подрос на 78 процентов, с 3,8 миллиарда до 6,7 миллиарда долларов. Кроме того, практически в полтора раза увеличился импорт драгоценных и полудрагоценных металлов, а также камней, с 1,1 миллиарда до 1,6 миллиарда долларов.

Вместе с тем официальная статистика Штатов расходится со сведениями Федеральной таможенной службы России. По данным ведомства, зафиксирован экспорт России в США в размере 6,1 миллиарда долларов. Это равно росту в 26 процентов. По мнению независимого эксперта, даже та сумма, что была озвучена в Вашингтоне, не считается весомой, если речь идет о торговых отношениях между странами.

— На мой взгляд, 11,5 миллиарда долларов — это не очень большая сумма для торгового оборота государства. Возможно, ее стало немного больше, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года. Однако это не говорит о каких-либо тенденциях к росту торговых отношений между странами, — объяснил Дмитрий Адамидов.

Рост импорта США из России имеет тесную связь с увеличением мировых цен на сырьевые товары, уверен экономист. Эксперты считают, что объемы экспортируемых товаров значительно не изменились. Все это связано с ценообразованием и инфляцией, отмечает «Экономика сегодня».

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