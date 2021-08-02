На Украине предложили требование для США из-за «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит потребовать у США особый статус союзника вне НАТО из-за постройки российского газопровода «Северный поток — 2». Такую мысль высказал украинский политический эксперт Тарас Семенюк.

— Думаю, стратегически вопрос «Северного потока — 2» уже решен, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО, — рассказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его мнению, Зеленский мог бы обсудить этот вопрос на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом. Эксперт считает, что это не будет реализовано за один день, но начало «такой амбициозной цели» украинский лидер положить может.

Семенюк также заявил, что после окончания строительства газопровода якобы должна возрасти угроза национальной безопасности Украины, а ее газотранспортная система на данный момент «как использованный материал».

Недавно сообщалось, что компания «Оператор ГТС Украины» рассматривает сценарий полного прекращения Газпромом транзита газа в Европу через территорию Украины.

При этом Газпром подписал с «Нафтогазом» пятилетний контракт на транзит газа через территорию Украины в Европу в декабре 2019 года. Согласно его условиям, российская компания должна прокачать через Украину как минимум 225 миллиардов кубометров газа в 2020–2024 годах.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако в мае 2021 года США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.