Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музей Востока пригласил москвичей на экскурсии «Японский абонемент»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Востока пригласил москвичей на экскурсии «Японский абонемент»
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Государственный музей Востока приглашает посетителей с 17 по 20 августа включительно принять участие в мероприятиях цикла экскурсий «Японский абонемент». В музее ждут взрослых и детей, интересующихся японским искусством.

Абонемент состоит из четырех интерактивных экскурсий, которые проходят в залах японского искусства музея. Тема первой экскурсии, которая пройдет 17 августа, — «Скульптура большая и маленькая». На следующий день, 18 августа, посетителям расскажут о «Японской чайной церемонии». Экскурсия «Японские самураи. Путь воина» состоится 19 августа, а на прогулку «Когда цветет персик. Сочиняем хокку» можно будет попасть 20 августа.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

4 августа в музее Востока откроется выставка скульптора Альфиза Сабирова. Посетители увидят более 80 работ художника, в том числе скульптуры в бронзе и гипсе, ювелирные украшения, графические листы и ковры. Название выставке дала одноименная скульптура художника: «аю бала» в переводе с тюркского означает «дитя медведя».

Читайте также:
музей востокаэкскурсияЯпония
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте