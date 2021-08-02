Музей Востока пригласил москвичей на экскурсии «Японский абонемент»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Государственный музей Востока приглашает посетителей с 17 по 20 августа включительно принять участие в мероприятиях цикла экскурсий «Японский абонемент». В музее ждут взрослых и детей, интересующихся японским искусством.

Абонемент состоит из четырех интерактивных экскурсий, которые проходят в залах японского искусства музея. Тема первой экскурсии, которая пройдет 17 августа, — «Скульптура большая и маленькая». На следующий день, 18 августа, посетителям расскажут о «Японской чайной церемонии». Экскурсия «Японские самураи. Путь воина» состоится 19 августа, а на прогулку «Когда цветет персик. Сочиняем хокку» можно будет попасть 20 августа.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

4 августа в музее Востока откроется выставка скульптора Альфиза Сабирова. Посетители увидят более 80 работ художника, в том числе скульптуры в бронзе и гипсе, ювелирные украшения, графические листы и ковры. Название выставке дала одноименная скульптура художника: «аю бала» в переводе с тюркского означает «дитя медведя».