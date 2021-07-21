Выставка «Альфиз Сабиров. Аю бала» откроется в Музее Востока

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Выставка молодого российского скульптора Альфиза Сабирова откроется в Государственном музее Востока 4 августа. Посетители экспозиции увидят более 80 работ художника, в том числе скульптуры в бронзе и гипсе, ювелирные украшения, графические листы и ковры.

— Художник создал собственную мифологию, подробно разработанную и воплощенную во множестве образов. Это мир богов и воинов, восточных принцесс, животных-тотемов, рожденных воображением художника, — сообщается на сайте музея.

Название выставке дала одноименная скульптура художника: «аю бала» в переводе с тюркского означает «дитя медведя».

Сабиров создает не только скульптуры, но и графику, а также пробует себя в ювелирном деле. Кроме того, по его эскизам были созданы дизайнерские ковры. Его работы отличаются неожиданными сочетаниями материалов и фактур, разнообразием форм и объемов.

Скульптор обращается и к крупным формам, вдохновляясь образами Античности и Древнего Востока. Он творчески перерабатывает архаические сюжеты, предлагая свою интерпретацию.

Сабиров родился в 1985 году в Пермском крае. С 2005 по 2011 год учился в Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова. С 2013 года художник участвует в выставках. Его персональные экспозиции проходят как в России, так и в Европе. Работы скульптора находятся во многих музейных и частных собраниях. В 2017 году скульптор стал лауреатом премии Министерства культуры Татарстана имени Баки Урманче.

Выставка продлится до 3 октября.