Стали известны подробности нападения голого мужчины на сотрудников ДПС

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Россия, Москва, Николоямская улица Карта всех событий

Стали известны подробности нападения обнаженного мужчины на сотрудника полиции. Об этом в среду, 4 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел вечером 2 августа на улице Николоямской. Сотрудник ДПС увидел, что на проезжей части стоит обнаженный мужчина с явными признаками опьянения.

Сотрудник полиции потребовал злоумышленника покинуть проезжую часть. В ответ на это выпивший гражданин начал нецензурно выражаться в адрес представителя власти, а после ударил стража порядка по голове.

После этого сотрудник ДПС задержал мужчину. Его доставили в отдел полиции, где выяснилось, что это 37-летний уроженец Орла. Позже нетрезвый мужчина был доставлен в психиатрическую больницу.

О случившемся сотрудник ДПС решил никому не докладывать. Однако в среду, 3 августа, правоохранители узнали, что их коллега обратился в медицинское учреждение с травмой в области шеи, которые, по всей видимости, получил от нетрезвого мужчины.

После этого было решено провести служебную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нападавшего по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

— Материалы проверки по факту нападения на сотрудника полиции направлены в органы следствия, которыми принято процессуальное решение, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по городу.

Задержанному мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

15 июля сотрудники полиции пришли к мужчине в квартиру с постановлением суда. Им нужно было провести обыск. В ответ на требование силовиков пустить их, мужчина напал на них и избил.