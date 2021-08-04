Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стали известны подробности нападения голого мужчины на сотрудников ДПС

Илья Ашуров

Происшествия
Стали известны подробности нападения голого мужчины на сотрудников ДПС
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Николоямская улица Карта всех событий

Стали известны подробности нападения обнаженного мужчины на сотрудника полиции. Об этом в среду, 4 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел вечером 2 августа на улице Николоямской. Сотрудник ДПС увидел, что на проезжей части стоит обнаженный мужчина с явными признаками опьянения.

Сотрудник полиции потребовал злоумышленника покинуть проезжую часть. В ответ на это выпивший гражданин начал нецензурно выражаться в адрес представителя власти, а после ударил стража порядка по голове.

После этого сотрудник ДПС задержал мужчину. Его доставили в отдел полиции, где выяснилось, что это 37-летний уроженец Орла. Позже нетрезвый мужчина был доставлен в психиатрическую больницу.

О случившемся сотрудник ДПС решил никому не докладывать. Однако в среду, 3 августа, правоохранители узнали, что их коллега обратился в медицинское учреждение с травмой в области шеи, которые, по всей видимости, получил от нетрезвого мужчины.

После этого было решено провести служебную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нападавшего по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

— Материалы проверки по факту нападения на сотрудника полиции направлены в органы следствия, которыми принято процессуальное решение, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по городу.

Задержанному мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

15 июля сотрудники полиции пришли к мужчине в квартиру с постановлением суда. Им нужно было провести обыск. В ответ на требование силовиков пустить их, мужчина напал на них и избил.

Читайте также:
МВДнападениебольница
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте