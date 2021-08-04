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Детский сад на 240 мест построили в Новой Москве

Анастасия Колоскова

Город
Детский сад на 240 мест построили в Новой Москве
Фото: mos.ru
Россия, Москва, поселение Рязановское, село Остафьево Карта всех событий

В селе Остафьево, которое относится к поселению Рязановскому, завершилось строительство детского сада на 240 мест. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в среду, 4 августа.

Она отметила, что уже получено разрешение на ввод здания, построенного в составе жилого комплекса в рамках договора между городом и застройщиком, в эксплуатацию. Детский сад откроет свои двери для воспитанников 1 сентября.

— Главная особенность такого договора — передача объекта на баланс города. Планируется открыть садик к началу учебного года, — приводит слова Анастасии Пятовой официальный сайт мэра Москвы.

В здании два этажа. Его площадь превышает 3,5 тысячи квадратных метров. Внутреннее устройство детсада можно будет изменять благодаря игровым панелям-трансформерам, мобильным перегородкам и системам хранения. Воспитанники смогут самостоятельно преобразовывать комнаты в уютные домики или классы для занятий.

В детском саду будут работать актовый и музыкальный залы. На прилегающей территории установят площадки для игр. В учреждении будут созданы 44 рабочих места.

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