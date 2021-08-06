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Прокуратура просит отстранить от должности нотариуса, оформлявшего сделку семьи актера Баталова

Илья Ашуров

Происшествия
Прокуратура просит отстранить от должности нотариуса, оформлявшего сделку семьи актера Баталова
Фото: Игорь Ивандиков

Столичная прокуратура внесла апелляцию на решение Хамовнического районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Дмитрия Бублия меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от занимаемой должности нотариуса. Об этом в пятницу, 6 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратурой поставлен вопрос об отмене постановления районного суда и удовлетворении ходатайства следствия о временном отстранении Бублия от занимаемой должности нотариуса, — сказала Нефедова.

Ранее в отношении Бублии была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в то время как следствие в дополнение к этому требовало запретить ему заниматься нотариальной деятельностью.

— Прокуратурой поставлен вопрос об отмене постановления районного суда и удовлетворении ходатайства следствия о временном отстранении Бублия от занимаемой должности нотариуса, — заявила Нефедова.

Дмитрий Бублий вместе с Михаилом Цивиным и Наталией Дрожжиной проходит по делу о мошенничестве в отношении наследников Алексея Баталова. В зависимости от роли они обвиняются по уголовным статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и пособничество мошенничеству» и «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».

Следствие установило, что Бублий, являющийся нотариусом, изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной перешла принадлежавшая Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение.

Кроме того, Бублий удостоверил подписи жены Баталова и ее законного представителя без их присутствия. Своими действиями он способствовал хищению недвижимости на сумму более 35 миллионов рублей.

Вдова актера Гитана Леонтенко и дочь Мария обратились в полицию, потребовав возбудить уголовное дело в отношении Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Именно этих людей родственники покойного актера обвиняют в присвоении обманным путем нотариальных доверенностей на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых. Позже вдову и дочь актера Баталова признали потерпевшими по делу о мошенничестве.

СПРАВКА «ВМ»

Алексей Владимирович Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире. Он снялся более чем в 40 фильмах, среди которых картины, ставшие классикой отечественного кинематографа: «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой», «Зонтик для новобрачных» и многие другие.

За свои заслуги был удостоен ряда государственных премий СССР и РФ.

15 июня 2017 года Баталов скончался в Москве на 89-м году жизни.

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