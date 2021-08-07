Бомбардировщики США нанесли авиаудары по талибам* в Афганистане

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Силы радикального движения «Талибан»* подверглись авиаударам бомбардировщиков B-52 Stratofortress США в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Об этом сообщил представитель Минобороны Афганистана Фавад Аман в субботу, 7 августа.

— Группа талибов* стала целью B-52 в городе Шиберган провинции Джаузджан. Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаударов ВВС США, — рассказал он.

В результате атаки были уничтожены более ста транспортных средств, множество боеприпасов, а также свыше 200 талибов*, отметил Аман в Twitter.

Ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы* ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана. «Талибан»* захватил значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США де-факто признали провал операции в Афганистане, когда вывели войска. Он заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе. Также он отметил, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода российского воинского контингента в страну.

20 июля в МИД заявили о существовании реальной возможности захвата Афганистана талибами*.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.