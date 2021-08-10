Из больниц выписаны 39 детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер

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Из больниц в Туапсе и Апшеронске выписаны 39 детей, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края во вторник, 10 августа.

— Из инфекционного отделения Туапсинской ЦРБ 1 выписаны 36 детей. Трое детей уехали из Апшеронска, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

6 августа от детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, поступили жалобы на самочувствие. У них наблюдались признаки пищевого отравления. Детей доставили в больницы.

По данным Роспотребнадзора, причиной инцидента стало заражение норовирусом второго типа. Всего в кубанских больницах находился 91 пострадавший, среди них 43 ребенка из Карелии. По словам губернатора, дети направлялись в лагерь по коммерческим путевкам, приобретенным через туристическую фирму.

8 августа глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил, что состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет.

10 августа СК задержал директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда. В ходе расследования выяснилось, что повар и официант знали о своем заболевании норовирусом, но решили не сообщать об этом работодателю. Таким образом, они проигнорировали санитарные требования, что привело к массовому заболеванию детей.

Задержанные подозреваются в преступлениях, предусмотренных статьями «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».