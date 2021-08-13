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Двоих жителей Подмосковья задержали по подозрению в пособничестве сбежавшим из ИВС заключенным

Илья Ашуров

Происшествия
Двоих жителей Подмосковья задержали по подозрению в пособничестве сбежавшим из ИВС заключенным
Фото: СК РФ

Следователи задержали двоих жителей Подмосковья. Они подозреваются в пособничестве пятерым заключенным, которые сбежали из изолятора временного содержания в Истре. Об этом в пятницу, 13 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, один из задержанных помог беглецам спрятаться на территории своего дома в Лобне, где они находились в течение суток.Также пособник обеспечил их деньгами, мобильными телефонами и прочими вещами.

— Далее, двое из сбежавших по средством телефонной связи обратились еще к одному знакомому, который также оказал им содействие в побеге из-под стражи и перевез их в квартиру, расположенную Подольске, где они находились до момента задержания, — заключила Врадий.

В настоящее время найдены трое из пятерых сбежавших заключенных.

Вечером 11 августа на съемной квартире в Подольсеке были обнаружены Денис Грозаву и Иван Цуркану. На следующий день полиции добровольно сдался еще один участник побега — Николай Тетеря.

Александр Мавриди
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Александр Мавриди
Иван Цуркану
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Иван Цуркану
Денис Грозаву
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Денис Грозаву
Николай Тетеря
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Николай Тетеря
Александр Бутнару
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Александр Бутнару

Массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

МВД объявило награду размером в миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших — Александра Мавриди. Он обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи.

Сообщить информацию можно по телефонам 02, +7 (495) 994-50-64, +7 (495) 609-77-06.

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