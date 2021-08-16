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Сын Виктора Цоя подал жалобу в суд после отказа рассматривать его иск

Илья Ашуров

Происшествия
Сын Виктора Цоя подал жалобу в суд после отказа рассматривать его иск
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Александр Цой подал апелляционную жалобу на решение Савеловского суда, который отказался рассматривать его иск к авторам фильма «Цой». Об этом в понедельник, 16 августа, «ВМ» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

— Сын музыканта обратился с исковым заявлением к авторам фильма «Цой» о защите права на охрану изображения. Истец утверждает, что ответчики использовали ранее не обнародованные фотографии Виктора Цоя без разрешения истца. О результатах рассмотрения апелляции будет сообщено дополнительно, — сказал собеседник «ВМ».

Сын погибшего рок-исполнителя полагает, что в фильме режиссера Алексея Учителя «Цой» незаконно использованы изображения его отца. Александр Цой подал три иска к создателям картины в столичные районные суды — два в Пресненский и один в Савеловский. Во всех случаях суд отклонял исковые заявления.

Недавно новый виток получило еще одно судебное дело, связанное с погибшим деятелем культуры. Столичная прокуратура попросила отстранить от должности нотариуса, оформлявшего сделку семьи актера Алексея Баталова.

Дмитрий Бублий вместе с Михаилом Цивиным и Наталией Дрожжиной проходит по делу о мошенничестве в отношении наследников Алексея Баталова. В зависимости от роли они обвиняются по уголовным статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и пособничество мошенничеству» и «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».

Следствие установило, что Бублий, являющийся нотариусом, изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной перешла принадлежавшая Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение.

Вдова актера Гитана Леонтенко и дочь Мария обратились в полицию, потребовав возбудить уголовное дело в отношении Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Именно этих людей родственники покойного актера обвиняют в присвоении обманным путем нотариальных доверенностей на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых. Позже вдову и дочь актера Баталова признали потерпевшими по делу о мошенничестве.

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