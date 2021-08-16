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Кадыров призвал союзников России «готовиться к худшему» из-за ситуации в Афганистане

Иван Юминов

Политика
Кадыров призвал союзников России «готовиться к худшему» из-за ситуации в Афганистане
Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Союзникам России необходимо «готовиться к худшему» и укреплять границы из-за ситуации в Афганистане. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 16 августа.

— Союзным государствам надо укреплять границы и готовиться к худшему. Для нас это не проблема, будет приказ — остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу.... Граничащим с территорией Афганистана странам опасно сейчас, — сказал он.

«Талибан»* был американским проектом, как и лидер террористической группировки «Аль-Каида»** Усама бен Ладен, приводит слова Кадырова ТАСС.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана.

По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

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