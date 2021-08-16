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«Аэрофлот» и AirBridgeCargo отказались от полетов над Афганистаном

Иван Юминов

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«Аэрофлот» и AirBridgeCargo отказались от полетов над Афганистаном
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российские авиакомпании «Аэрофлот» и AirBridgeCargo приняли решение не летать над Афганистаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиаотрасли.

— С сегодняшнего утра они приняли решение не летать над этой страной. Это связано с НОТАМ (извещение об аэронавигации — прим. «ВМ»), изданным Пакистаном по просьбе Афганистана, — приводит слова собеседника сайт агентства.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана.

По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда он планировал перебраться в третью страну. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию.

На фоне конфликта Норвегия и Дания решили закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп начал сокращать персонал дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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