СМИ: Американские военные застрелили двух человек в аэропорту Кабула

Фото: U.S. Department of State/Ronny Przysucha

Военные из США застрелили двух вооруженных человек в аэропорту Кабула. В столице Афганистана проходит эвакуация людей из страны. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на анонимного американского чиновника.

Отмечается, что к позициям армии США, обеспечивающей эвакуацию, подошли «двое вооруженных людей». Обстоятельства и причины стрельбы не уточняются. Газета ссылается на очевидцев, которые утверждают, что видели «три окровавленных тела» в зоне аэропорта.

Один из американских военных также получил огнестрельное ранение, сообщает CNN со ссылкой на местный источник.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана.

По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.