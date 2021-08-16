Байден выступит с заявлением по ситуации в Афганистане 16 августа

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Президент США Джо Байден выступит с заявлением по ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в понедельник, 16 августа.

Обращение запланировано на 22:45 по московскому времени. Решение Байдена обратиться к нации вызвано растущей критикой действий его администрации в отношении Афганистана, отмечает CNBC.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.