Европарламент опасается усиления влияния России и КНР в Афганистане

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Европейский парламент (ЕП) опасается, что Россия и Китай заполнят политический вакуум, образовавшийся в Афганистане. Об этом следует из совместного заявления глав комитетов ЕП по международным делам и развитию.

— ЕС нужно разработать новую стратегию по Афганистану и региону с учетом того, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум, — цитирует заявление RT.

Представители ЕП считают, что нужно призвать Иран, Пакистан и Индию принять конструктивное участие в Афганистане.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдепартамент принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

16 августа президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты были готовы к коллапсу в Афганистане, который наблюдается в настоящее время, хотя ситуация развивалась стремительнее, чем ожидалось. По словам американского лидера, целью операции США в Афганистане было предотвращение террористических атак на Соединенные Штаты, и этой цели удалось достичь.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.