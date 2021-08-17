«Звенящая тишина»: посол России рассказал о ситуации в Кабуле

Местные жители в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС

В Кабуле после входа в город талибов* «звенящая тишина» и ни одного выстрела. Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов во вторник, 17 августа.

— В городе вторые сутки подряд стоит звенящая тишина, ни одного выстрела. Это после того, как талибы*, войдя, объявили в первую ночь комендантский час, — рассказал дипломат.

Также Жирнов провел встречу с представителями старшего звена движения о вопросах безопасности посольства. Она, по словам посла, прошла «позитивно и конструктивно», а «Талибан»* гарантировал безопасность дипломатической миссии.

Представители движения сказали, что у них самый дружественный и хороший подход к России, рассказал Жирнов в эфире «России 24».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.