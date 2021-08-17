Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Звенящая тишина»: посол России рассказал о ситуации в Кабуле

Иван Юминов

Политика
«Звенящая тишина»: посол России рассказал о ситуации в Кабуле
Местные жители в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС

В Кабуле после входа в город талибов* «звенящая тишина» и ни одного выстрела. Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов во вторник, 17 августа.

— В городе вторые сутки подряд стоит звенящая тишина, ни одного выстрела. Это после того, как талибы*, войдя, объявили в первую ночь комендантский час, — рассказал дипломат.

Также Жирнов провел встречу с представителями старшего звена движения о вопросах безопасности посольства. Она, по словам посла, прошла «позитивно и конструктивно», а «Талибан»* гарантировал безопасность дипломатической миссии.

Представители движения сказали, что у них самый дружественный и хороший подход к России, рассказал Жирнов в эфире «России 24».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Читайте также:
посолАфганистанРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Все мнения
О проекте