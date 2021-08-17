«Разговор короткий»: стало известно, как талибы* обращаются с мародерами

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Отряд талибов* поймал 16 августа в Кабуле 130 мародеров, при этом обращается с ними «очень жестко». Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

— Такое ощущение, что они перестраховываются. Ведь они же понимают: если что — повесят на них, даже если это будет провокация... Талибами* предприняты все меры, чтобы никаких вылазок, никаких проникновений не было, — рассказал дипломат.

Представители движения имеют «короткий разговор» с мародерами, но это возымело эффект, так как все успокоилось после их входа в Кабул, отметил Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.