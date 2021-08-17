Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Разговор короткий»: стало известно, как талибы* обращаются с мародерами

Иван Юминов

В мире
«Разговор короткий»: стало известно, как талибы* обращаются с мародерами
Фото: РИА Новости

Отряд талибов* поймал 16 августа в Кабуле 130 мародеров, при этом обращается с ними «очень жестко». Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

— Такое ощущение, что они перестраховываются. Ведь они же понимают: если что — повесят на них, даже если это будет провокация... Талибами* предприняты все меры, чтобы никаких вылазок, никаких проникновений не было, — рассказал дипломат.

Представители движения имеют «короткий разговор» с мародерами, но это возымело эффект, так как все успокоилось после их входа в Кабул, отметил Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Читайте также:
мародерыпосолАфганистан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Все мнения
О проекте