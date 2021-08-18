Трамп заявил, что Россия может завладеть техникой США в Афганистане

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Россия и Китай могут получить доступ к оставленной в Афганистане американской технике, которая теперь находится в руках талибов*. Об этом рассказал в среду, 18 августа, бывший президент США Дональд Трамп.

По его словам, действующий президент США Джо Байден неправильно организовал выход США из Афганистана. Трамп отметил, что операция по выводу войск стала «самым большим унижением» для американцев, а в США теперь настали «ужасные времена», передает ФАН.

— У нас там новейшие танки и ракеты. Я намеревался забрать все военное оборудование, потому что знал, что они не будут сражаться. У нас там вертолеты Blackhawk, совершенно новые, на миллиарды долларов, теперь к ним получат доступ Россия, Китай, — подчеркнул Трамп.

В заложниках у талибов* могут оказаться от 11 до 40 тысяч американцев, которые в настоящее время покидают Афганистан, добавил Трамп в интервью на канале Fox News.

До этого Трамп сопоставил расходы США на Афганистан с военным бюджетом России. По его словам, власти США каждый год тратили на свое присутствие в Афганистане 42 миллиарда долларов. При этом ежегодные расходы РФ на оборону составляют 50 миллиардов долларов.

15 августа США заморозили на миллиарды долларов резервы правительства Афганистана, находящиеся в американских банках. Решение было принято министром финансов США Джанет Йеллен, сотрудниками управления по контролю за иностранными активами, а также представителями Госдепа.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.