Рейтинг Байдена упал до 46 процентов на фоне ситуации в Афганистане

Фото: Whitehouse

Рейтинг президента США Джо Байдена упал до 46 процентов после прихода к власти талибов* в Афганистане из-за вывода из страны американских военных. Об этом сообщает в среду, 18 августа, агентство Reuters.

В агентстве отметили, что рейтинг поддержки Байдена опустился на семь процентов. Данный показатель является минимальным с момента вступления президента в должность, пишет «Общественная служба новостей».

15 августа США заморозили на миллиарды долларов резервы правительства Афганистана, находящиеся в американских банках. Решение было принято министром финансов США Джанет Йеллен, сотрудниками управления по контролю за иностранными активами, а также представителями Госдепа.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.