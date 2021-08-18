Два человека погибли при обстреле талибами* митингующих в Афганистане

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Два человека погибли и больше десяти пострадали в результате обстрела митингующих в афганской провинции боевиками радикального движения «Талибан»*. Об этом в среду, 18 августа, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Талибы* открыли огонь по протестующим днем 18 августа. Участники митинга выступали в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар.

При обстреле два человека погибли. Еще 12 митингующих получили ранения. По предварительным данным, местных жителей возмутило, что талибы* срывали со зданий города государственные трехцветные флаги Республики Афганистан, сообщил собеседник агентства.

До этого стало известно, что около 30 человек погибли и пострадали из-за давки около аэропорта Кабула.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.