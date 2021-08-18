Эрдоган заявил о готовности Турции к сотрудничеству с талибами*

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна готова сотрудничать с радикальным движением «Талибан»*. Об этом в среду, 18 августа, сообщает агентство Reuters.

— Вне зависимости от того, кто у власти, и в хорошие, и в плохие времена мы будем привержены помощи братьям в Афганистане. Мы ранее уже говорили, что принимаем руководство «Талибана»*. Этой позиции мы придерживаемся и сейчас. Мы приветствуем умеренные заявления руководства «Талибана»*, — заявил турецкий президент в интервью национальным телеканалам.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

Позже МИД ОАЭ подтвердил информацию о том, что Гани находится в стране. Экс-президента и его семью приняли из гуманитарных соображений.

В этот же день в СМИ сообщили о госпитализации Гани в одну из больниц в Абу-Даби.

Экс-президент также рассказал о причинах своего отъезда из Афганистана.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.