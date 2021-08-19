Один человек погиб при ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 41-й километр Карта всех событий

При аварии с участием мотоцикла и двух автомобилей на МКАД в районе Калужского шоссе погиб один человек. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 19 августа.

— На внутренней стороне 41-го километра МКАД (перед развязкой с Калужским шоссе) произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. Водитель мотоцикла погиб, — говорится в сообщении.

Движение вскоре было восстановлено, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

17 августа сообщалось, что автомобиль загорелся на съезде с Лермонтовского проспекта на внешнюю сторону 8-го километра МКАД. На кадрах видно, как машина находится на островке безопасности между двумя однополосными дорогами, в то время как от нее исходят клубы серого дыма.