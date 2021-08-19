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Байден заявил, что быстрый развал армии Афганистана невозможно было предвидеть

Иван Юминов

В мире
Байден заявил, что быстрый развал армии Афганистана невозможно было предвидеть
Фото: Twitter / WhiteHouse

Стремительный развал армии Афганистана, в результате которого к власти в стране пришел «Талибан»*, было невозможно предугадать. Об этом заявил президент США Джо Байден в четверг, 19 августа.

— Сценарий, при котором власть перешла бы к талибам*, строился на представлении о том, что каким-то образом 300-тысячная армия, которую мы натренировали и снарядили, развалится и сдастся. Не думаю, что кто-то предвидел это, — рассказал глава государства.

Американская разведка не имела единогласия в докладах — она считала, что, вероятнее всего, талибы* могли прийти к власти ближе к концу года, приводит слова Байдена телеканал ABC.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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