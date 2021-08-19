Киевский экономист объяснил, как Меркель «развела» Украину

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель «развела» Украину, придерживаясь в вопросе поддержки проекта «Северный поток — 2» только своих интересов. Об этом в эфире телеканала «Наш» рассказал украинский экономист Юрий Атаманюк.

Он отметил, что теперь энергетическая безопасность европейских стран будет зависеть от Германии, так как страна стала основным газовым хабом. При этом внутри Германии обеспечен рост промышленности, добавил специалист.

— Германия — молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию, — отметил Атаманюк.

По его словам, украинская сторона от строительства газопровода получила только ряд траншей под высокие проценты. В стране идет отток рабочей силы, разрушается промышленность.

Атаманюк уточнил, что в Европе считают Меркель миротворцем для Украины, хотя на самом деле она «развела по классике» страну, передает издание «Экономика сегодня».

В пятницу, 13 августа, сообщили, что 20 августа Ангела Меркель посетит Россию. Лидер Германии планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения международных и местных вопросов.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, некоторые страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение о строящемся в настоящее время газопроводе. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».