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Два человека пострадали при столкновении автомобилей на западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Два человека пострадали при столкновении автомобилей на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Студенческая улицаКарта всех событий

В столичном районе Дорогомилово произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 19 августа.

Инцидент произошел на пересечении улиц Студенческой и Дунаевского. Там столкнулись два автомобиля. Двум людям потребовалась медицинская помощь.

Еще одна авария, но с более трагическим исходом, произошла ночью на МКАД в районе Калужского шоссе. Там столкнулись мотоцикл и два автомобиля. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался.

С начала текущего года произошло более 250 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых семь детей погибло и 280 получило телесные повреждения на дорогах Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ГИБДД.

12 августа сотрудники столичной Госавтоинспекции зарегистрировали более 24 тысяч случаев неправильной перевозки детей.

В ГИБДД напомнили, что использование детских кресел и других удерживающих устройств обеспечивает безопасность детей в машине, а также снижает риск травмирования в случае ДТП.

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