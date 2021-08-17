7 погибли и 280 пострадали: в ГИБДД заявили о росте ДТП с участием детей

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С начала текущего года произошло более 250 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 7 детей погибли и 280 получили телесные повреждения на дорогах Московской области. Об этом, во вторник, 17 августа, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ГИБДД.

Так, 14 августа в Подольске во дворе жилого дома женщина, управляя автомобилем, сбила восьмилетнего мальчика, который катался на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В пресс-службе ведомства напомнили, что скоро начнется новый учебный год. Дети разных возрастов возвращаются после отдыха в города с интенсивным транспортным движением. Дети отвыкают от города и становятся менее внимательны на дорогах.

Именно поэтому август — период повышенного внимания, во время которого опасность для детей на дорогах и улицах значительно возрастает.

— Родительский контроль и личный пример в соблюдении дорожной дисциплины в этом вопросе просто незаменимы, — отметили в пресс-службе подмосковного управления ГИБДД.

Также взрослым посоветовали внимательно продумать и спланировать маршрут с ребенком от дома до школы и обратно.

В свою очередь в Москве зафиксировали восемь аварий с участием детей до 16 лет за неделю.

Одной из наиболее распространенных причин таких ДТП является пересечение дороги по пешеходным переходам, не спешиваясь с велосипеда или самоката.

А 12 августа сотрудники столичной Госавтоинспекции зарегистрировали более 24 тысяч случаев неправильной перевозки детей.

В ГИБДД напомнили, что использование детских кресел и других удерживающих устройств обеспечивает безопасность детей в машине, а также снижает риск травмирования в случае ДТП.