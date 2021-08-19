Более десяти человек погибли в аэропорту Кабула с воскресенья

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле / Фото: РИА Новости

Всего в результате стрельбы и давки на территории аэропорта в Кабуле погибли 12 человек с воскресенья, 15 августа. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает Reuters со ссылкой на представителей НАТО и радикального движения «Талибан»* (запрещено в РФ).

При этом представитель талибов* призвал жителей Кабула не толпиться в районе аэропорта. Он подчеркнул, что афганцы должны идти домой, если у них нет права на вылет.

— Мы не хотим причинить вред тем, кто находится в аэропорту, — сообщил агентству представитель талибов*.

17 августа сообщалось, что около 30 человек погибли и пострадали из-за давки около аэропорта Кабула.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.