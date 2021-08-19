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Суд продлил арест бизнесмену Шпигелю по делу о взятке для пензенского губернатора

Илья Ашуров

Происшествия
Суд продлил арест бизнесмену Шпигелю по делу о взятке для пензенского губернатора
Фото: пресс-служба суда

Басманный суд Москвы продлил арест предпринимателю и экс-сенатору Борису Шпигелю, который обвиняется в передачи взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом в четверг, 19 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 20 ноября в отношении Бориса Шпигеля, — заключил собеседник «ВМ».

На этой неделе суд также продлил до 20 ноября срок ареста других фигурантов данного дела. 17 августа на три месяца продлили арест экс-губернатору Ивану Белозерцеву, а 18 августа — жене Бориса Шпигеля и еще трем подозреваемым.

СПРАВКА «ВМ»

21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль.

Позже СК РФ опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Член Совета Федерации Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области.

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