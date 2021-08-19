Американские истребители выполнили полеты над Кабулом

Фото: US Air Force

Американские истребители F/A-18 с авианосца Ronald Reagan выполнили вооруженные полеты над Кабулом с целью обеспечения безопасности. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил генерал Хэнк Тейлор, который отвечает за логистические вопросы при проведении операций по эвакуации столицы Афганистана.

— За последние 24 часа истребители F/A-18 из ударной авианосной группы Ronald Reagan совершили полеты с вооружением над Кабулом для ведения наблюдения и обеспечения безопасности, — цитирует генерала ТАСС.

Он подытожил, что американская сторона продолжает следить за ситуацией и проводит оценку для обеспечения безопасности граждан США.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.