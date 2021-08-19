Зеленский сравнил запуск проекта «Северный поток — 2» с плохой концовкой фильма

Фото: president.gov.ua

Сделка по газопроводу «Северный поток — 2», которую заключили между собой США и Германия, не может гарантировать Украине энергетическую безопасность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, запуск проекта несет угрозу не только украинской стороне, но и всем странам Евросоюза.

При этом, как подчеркнул украинский лидер, весь мир осознает губительность транзита газа по этому трубопроводу, который приведет к нехватке голубого топлива на Украине из-за завышенных цен.

— Это знаете, как плохое кино. Nord Stream — 2, вторая часть. Мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли, — сказал политик в интервью изданию Washington Post.

Президент подытожил, что Украина нуждается в более весомых гарантиях в вопросе транзита газа. Этот вопрос Зеленский планирует поднять в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом 31 августа. Об этом рассказал в четверг, 19 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, переговоры предусматривают формат общения «с глазу на глаз».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, некоторые страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение о строящемся в настоящее время газопроводе. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».