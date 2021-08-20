Военные применили слезоточивый газ для разгона афганцев у аэропорта Кабула

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Военные применили слезоточивый газ и открыли стрельбу в воздух, чтобы разогнать афганцев, которые пытались попасть в аэропорт Кабула. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщается в материале газеты Wall Street Journal со ссылкой на западного чиновника.

При этом нет информации, какие именно военнослужащие применили слезоточивый газ, так как в аэропорту находятся афганские, американские и британские военные. Также на территории есть военные силы других западных стран.

Кроме того, военные выходят к периметру аэропорта, который окружили талибы*, чтобы семьи могли попасть внутрь, говорится в сообщении.

До этого движение «Талибан»* активизировало поиск афганцев, которые сотрудничали с силами США и НАТО в стране. Талибы* обходят дома и арестовывают или грозят убить членов семей лиц из их списка, если те не сдадутся сами.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.