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В НАТО полностью прекратили поддержку властей в Афганистане

Анастасия Волоснова

В мире
В НАТО полностью прекратили поддержку властей в Афганистане
Фото: public domain

НАТО в полной мере прекратила поддержку властей в Афганистане. Об этом говорится в пятницу, 20 августа, в заявлении глав МИД альянса.

В НАТО ожидают, что будущие власти страны будут придерживаться международных обязательств.

— Любое будущее афганское правительство должно придерживаться международных обязательств Афганистана, защищать права всех афганцев, особенно женщин, детей и меньшинств, поддерживать верховенство права, обеспечивать беспрепятственный гуманитарный доступ и гарантировать, что Афганистан никогда больше не будет служить прибежищем для террористов, — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

До этого движение «Талибан»* активизировало поиск афганцев, которые сотрудничали с силами США и НАТО в стране. Талибы* обходят дома и арестовывают или грозят убить членов семей лиц из их списка, если те не сдадутся сами.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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