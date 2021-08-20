Лавров по слогам объяснил СМИ позицию Москвы по талибам*

Фото: МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров был вынужден по слогам объяснять представителям СМИ позицию России по талибам*. Журналисты спросили министра о возможности признать власть радикального движения «Талибан» в Афганистане.

— Есть реальность, которая на земле и которую все признают. Ре-аль-ность! — подчеркнул Лавров, произнеся последнее слово по слогам.

Он добавил, что остальные детали диалога зависят от того, будут ли талибы* соблюдать сделанные заявления, передает «Царьград».

До этого СМИ сообщили о разногласиях президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена по ситуации в Афганистане. Россия планирует сохранить Среднюю Азию «в области своего влияния». В связи с этим президент РФ Владимир Путин на встрече с американским лидером Джо Байденом в Женеве активно призывал его отказаться от военного присутствия в Афганистане.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.