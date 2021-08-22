Около 400 афганцев попросили помощи у посольства РФ в Кабуле

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Примерно 400 граждан Афганистана обратились за помощью в посольство РФ в Кабуле. Об этом рассказал в воскресенье, 22 августа, российский посол в столице страны Дмитрий Жирнов.

По его словам, обратившиеся за помощью имеют российское гражданство в качестве второго. Также посол РФ в Кабуле отметил, что из-за действий США в стране происходит полный хаос и неразбериха.

— Обходных путей нет. Поэтому люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 (человек) — это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства, — сообщил Дмитрий Жирнов, о чем написали РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Также в воскресенье, 22 августа, в авиационном командовании воздушных перебросок (АМС) США рассказали о том, что одна из афганских беженок родила дочь на борту самолета ВВС США. После его приземления на авиабазе «Рамштайн» в Германии женщине и ребенку оказали срочную медицинскую помощь, а после увезли в больницу.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения «Талибан»* мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушного пространства страны.

Талибы* заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Также сообщалось, что боевые действия на территории столицы страны больше не ведутся.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.