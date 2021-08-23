День открытых дверей пройдет в Доме Лосева

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Библиотека «Дом А. Ф. Лосева» 28 августа приглашает москвичей и гостей столицы на День открытых дверей.

Участники мероприятия смогут посетить обзорные экскурсии по музейной экспозиции и по Дому Лосева.

При поддержке Московского музыкального общества пройдет концерт-посвящение А. Ф. Лосеву «Мир не научен; мир — музыка». Зрители услышат скрипичные и фортепианные миниатюры П. Чайковского, К. Сен-Санса, Н. Паганини, М. Балакирева, Р. Глиэра, Ф. Шопена.

В течение дня можно будет познакомиться с новыми книжно-иллюстративными выставками: «Великая русская женщина», «Зеркало нашей души» и «Найти верный путь».

Завершится мероприятие показом документального фильма в жанре анимадок «Пушкин-Битов-Габриадзе. Побег» и встречей с создателями картины.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

В Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 29 августа пройдет день открытых дверей «Пушкинский.Youth», где можно узнать, какие молодежные программы подготовлены в новом сезоне. Посетители смогут также познакомиться с кураторами занятий, принять участие в пробных занятиях, побывать на коворкинге «Пушкинский.Youth», разобраться в онлайн-программах и материалах.