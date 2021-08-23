Путин: Необходимо не допустить инфильтрацию из Афганистана радикального исламизма

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить инфильтрацию из Афганистана радикального исламизма на территорию стран, входящих в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также избежать вербовку граждан в ряды боевиков. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Было отмечено, что важно не допустить инфильтрацию радикального исламизма на территории государств — членов ОДКБ и пресекать вербовку граждан наших стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в настоящее время также остро стоит проблема наркотрафика из Афганистана. В связи с этим странам ОДКБ предстоит внимательно отслеживать ситуацию.

Совет коллективной безопасности организации, посвященный положению в Афганистане, состоялся 23 августа, передает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.