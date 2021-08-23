Названа причина падения самолета-амфибии в Москву-реку

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Причиной падения самолета-амфибии в Москву-реку стала ошибка пилотирования. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил источник РИА Новостей в экстренных службах.

— При посадке самолет задел крылом воду и перевернулся, с помощью баржи пришвартован к берегу, на борту было два пилота. Пострадавших нет, — сказал собеседник агентства.

Утром 23 августа самолет-амфибия рухнул в Москву-реку в районе села Черкизово недалеко от Коломны, а после перевернулся. Свидетелями падения самолета стали местные рыбаки. Один из них увидел, что судно упало в воду, и начал съемку.

В среду, 18 августа, разбился самолет МиГ-29. Борт потерпел крушение в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. В результате происшествия пилот погиб. После случившегося на место трагедии направили комиссию Главного командования ВКС.