Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

До окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» осталось несколько недель. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

— Проект уже близок к завершению. Осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства, — цитирует дипломата РИА Новости.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что утверждения стран Европы о том, что газопровод «Северный поток — 2» усугубит их зависимость от российского газа, не имеют под собой оснований. Проект лишь укрепит энергетическую безопасности Европы на долгие годы вперед.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, некоторые страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставивограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение о строящемся в настоящее время газопроводе. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».