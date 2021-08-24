Замглавы МИД Украины заявил об угоне самолета в Кабуле

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) у въезда в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС

Прибывший в Кабул для эвакуации граждан Украины самолет захватили неизвестные и угнали его в Иран. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Евгений Енин во вторник, 24 августа.

— В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта, — приводит сова Енина ТАСС.

Он отметил, что захватчики были вооружены. Заместитель министра ничего не сообщил о дальнейшей судьбе украинского самолета. Он также не рассказал ни о том, планирует ли Украина требовать возвращения воздушного судна, ни о том, каким образом в воскресенье оставили эвакуированных из Кабула: этим же «фактически украденным» бортом или другим.

Енин упомянул, что последнюю неделю вся дипломатическая служба Украины во главе с министром Дмитрием Кулебой «работала в режиме краш-теста».

В воскресенье,22 августа, военно-транспортный самолет с 83 человеками на борту, среди которых 31 гражданин Украины, вылетевший их Афганистана, приземлился в киевском международном аэропорте Борисполь. Офис президента страны сообщал, что на родину возвратились 12 военных. Кроме того, самолет вывез иностранных общественных деятелей и журналистов, обратившихся за помощью.

Эвакуацию ждут еще порядка 100 граждан Украины в Афганистане. Главы офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время власти проведут операцию по их возвращению. До этого Украина уже эвакуировала из Афганистана 79 граждан шести стран — Украины, Белоруссии, Афганистана, Нидерландов, Таджикистана и Хорватии.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа, представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа, является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.