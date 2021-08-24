«Зеленский, давай еще»: в Крыму поблагодарили Украину за пиар полуострова

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Организованная украинскими властями «Крымская платформа» стала хорошим пиаром российского полуострова. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

— Из плюсов — Крым вернулся в мировую повестку, вышли сотни сюжетов и статей в мировых СМИ. И теперь точно никто не сомневается, что Россия построила Крымский мост, трассу «Таврида», десятки детских садов и больниц. Хороший пиар, и все за деньги украинских налогоплательщиков. Зеленский, давай еще, — цитирует Крючкова РИА Новости.

Советник главы Крыма назвал саммит «Крымская платформа» пустым мероприятием, а преследуемые им цели — набором ничего не значащих деклараций.

— На полуострове все так же восходит солнце, зреет виноград, а в море купаются в том числе и украинские туристы, — отметил он.

По итогам проходящего на Украине международного саммита «Крымская платформа» была принята итоговая декларация. В документе говорится, что участники саммита «осуждают действия России в отношении Крыма и его жителей».

До этого Владимир Зеленский пригласил Россию для участия в «Крымской платформе». Украинский лидер сообщил, что обсуждение и комментирование российскими политиками саммита побудило подумать о РФ, как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины». Саммит начался в украинской столице 23 августа.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».