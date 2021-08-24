Патрушев на примере Афганистана указал на нежизнеспособность строящихся Западом режимов

Фото: president.gov.by

Сложившаяся в Афганистане ситуация продемонстрировала нежизнеспособность режимов, которые на основе «демократических ценностей» Запад пытается строить в странах по всему миру. Об это во вторник, 24 августа, рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, в настоящее время противоречия между государствами осложняются на фоне идеологических противостояний.

— Речь идет прежде всего о попытках навязать нашим народам чуждые им идеалы, которые пытаются выдать за так называемые универсальные демократические ценности, — добавил Патрушев.

Он подчеркнул, что мир совсем недавно увидел, насколько жизнеспособный режимы, которые пытается строить Запад, пишет РИА Новости.

До этого в СМИ появилась информация, что директор ЦРУ Уильям Бернс тайно встретился с главой политофиса движения «Талибан»* муллой Абдулом Гани Барадаром в столице Афганистана.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа, представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа, является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.