Путин заявил, что Москва извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ извлекла необходимые уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане. С соответствующим заявлением российский лидер выступил во вторник, 24 августа, на втором этапе съезда «Единой России».

Он напомнил, что конфликт на территории Афганистана длится уже десятки лет. По его словам, Москва в настоящее время следит за ситуацией и не будет подключать свои вооруженные силы к конфликту.

— Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит, — подчеркнул президент.

Путин добавил, что террористические группировки могут воспользоваться хаосом, который оставил Запад в Афганистане, чтобы начать эскалацию в сопредельных странах. По мнению главы государства, это может привести к нелегальным потокам миграции и росту наркотрафика, пишет ТАСС.

До этого на съезде Путин поручил усилить обеспечение безопасности в РФ на фоне ситуации в Афганистане. По его словам, в настоящее время важны «слаженные действия всех органов власти».

Также в СМИ появилась информация, что директор ЦРУ Уильям Бернс тайно встретился с главой политофиса движения «Талибан»* муллой Абдулом Гани Барадаром в столице Афганистана.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.