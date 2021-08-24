США начали сокращать число военнослужащих в Афганистане

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США приступили к выводу из Афганистана военнослужащих, которые обеспечивали эвакуацию американцев и некоторых местных жителей из страны. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил телеканал Foх со ссылкой на анонимных американских чиновников.

— Военные США начали уход из Афганистана, — передает Fox.

Для вывоза граждан США и других стран из Афганистана американские власти за последние дни перебросили в аэропорт Кабула до 6,5 тысячи военнослужащих.

При этом президент США Джо Байден на встрече «Большой семерки» не исключил возможности продления миссии США в Афганистане, несмотря на решение вывести американские войска из страны до 31 августа.

До этого в СМИ появилась информация, что директор ЦРУ Уильям Бернс тайно встретился с главой политофиса движения «Талибан»* муллой Абдулом Гани Барадаром в столице Афганистана.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.