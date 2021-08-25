Представитель талибов* заявил, что движение имеет хорошие отношения с Россией и Китаем

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Радикальное движение «Талибан»* имеет хорошие отношения с Китаем и Россией. Об этом заявил представитель катарского политического офиса организации Мохаммад Наим.

— Китай — соседнее для нас государство. Нас связывают с ним хорошие отношения. То же самое касается и России, — сообщил он в интервью телеканалу Al Mayadeen.

Наим рассказал, что радикалы хотят развивать отношения со всеми странами, расположенными рядом с Афганистаном.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о «первой реальной угрозе» для России со стороны членов радикального движения «Талибан»*, которые захватили власть в Афганистане.

По словам Шойгу, талибы* захватили целый арсенал вооружения. Теперь у них есть авиация, бронетехника и большое количество стрелкового оружия, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.