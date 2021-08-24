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Шойгу рассказал о «первой реальной угрозе» РФ от талибов*

Анастасия Волоснова

Политика
Шойгу рассказал о «первой реальной угрозе» РФ от талибов*
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о «первой реальной угрозе» для России со стороны членов радикального движения «Талибан»*, которые захватили власть в Афганистане. С соответствующим заявлением глава военного ведомства выступил во вторник, 24 августа.

По словам Шойгу, талибы* захватили целый арсенал вооружения. Теперь у них есть авиация, бронетехника и большое количество стрелкового оружия, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

— Это сотни стволов, сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты... Одних только систем ПЗРК больше сотни, — подчеркнул Шойгу, которого цитирует «Царьград».

До этого в СМИ появилась информация, что директор ЦРУ Уильям Бернс тайно встретился с главой политофиса движения «Талибан»* муллой Абдулом Гани Барадаром в столице Афганистана.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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