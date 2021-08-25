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Сын «Панджшерского льва» раскрыл опасения России в Афганистане

Анастасия Волоснова

Политика
Сын «Панджшерского льва» раскрыл опасения России в Афганистане
Граффити с изображением Ахмад Шаха Масуда на одной из улиц в Кабуле / Фото: РИА Новости

Лидер сопротивления радикальному движению «Талибан»* Ахмад Масуд-младший заявил, что у России есть опасения по поводу обеспечения безопасности в Афганистане. Об этом он сообщил в среду, 25 августа.

В СМИ называют Масуда лидером Фронта сопротивления Афганистана. Он является сыном покойного главы «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда.

Журналисты спросили лидера сопротивления, были ли у него контакты официальными представителями РФ.

— Еще нет. Но я надеюсь на то, что будет возможность это сделать, потому что у России есть опасения по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане, есть обеспокоенность политической ситуацией, — пояснил Масуд-младший.

По его словам, российская сторона могла бы посодействовать в организации экстренных мирных переговоров между талибами* и сопротивлением.

Масуд-младший выразил надежду, что Москва может помочь помешать распространению идеологии талибов* во всей Центральной Азии и на юге России, так как «экстремизм будет на подъеме», передает РБК.

Недавно представитель катарского политического офиса организации Мохаммад Наим заявил, что радикальное движение «Талибан»* имеет хорошие отношения с Китаем и Россией. По его словам, талибы* стремятся укреплять отношения с ближайшими странами, а Россия как раз одна из них.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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